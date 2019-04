»Gemeinsam Gas geben.« Unter diesem Motto hatte Hekatron Brandschutz seine Facherrichter zur bundesweiten Roadshow 2019 geladen. Auf acht Veranstaltungen suchte das Unternehmen die Nähe zu seinen Kunden. Zentrale Botschaft dabei: Wir treiben die Digitalisierung, um unseren Partnern vor Ort ihre tägliche Arbeit zu erleichtern.

Millionen Melder im Griff

Wie das konkret aussieht, darüber informierte Swen Drogosch, Produktmanager Markt Brandmeldesysteme, im ersten Beitrag des Tages: »Integral WAN« - die neue Dimension der Vernetzung. Er hob zunächst darauf ab, dass »viele unserer Partner seit Jahren Hekatron Remote nutzen, um ihr Geschäft effizienter zu machen«. Denn damit lassen sich bis zu 4.000 Brandmelder pro Teilzentrale (Brandmelderzentrale) zusammenfassen und die Anlagendaten ortsunabhängig auslesen, analysieren und sogar unterstützt programmieren - via Smartphone, Tablet oder jedem anderen internetfähigen Gerät. Die Erweiterung, das sogenannte »Integral LAN«, fasst bis zu 16 Teilzentralen in einem Teilzentralenring zusammen und erlaubt so den Zugriff auf bis zu 55.000 Melder.

»Integral WAN« eröffnet nun laut Drogosch »eine neue Dimension der Vernetzung«. Denn mit dieser Lösung bietet Hekatron seinen Partnern, zusätzlich zur normenkonformen Vernetzung, ein Kommunikationsnetz auf Basis des IP-Protokolls, auf dem auch das Internet basiert. In diese webtaugliche Infrastruktur lassen sich bis zu 253 Teilzentralen-Ringe einbinden. Damit kann ein Errichter auf bis zu 13.918.000 Brandmelder von einem Endgerät aus zugreifen. Anders ausgedrückt: Mit Integral WAN lässt sich eine Gesamtfläche von mehr als 334 Mio. m² überwachen. Das entspricht dem Stadtgebiet von Köln.

Das eröffnet eine neue Dimension der Anlagenüberwachung und -verwaltung. Denn der Errichter kann zum Beispiel alle Filialen eines Einzelhandelsunternehmens vernetzen - egal, ob diese sich in Freiburg, Frankfurt oder Berlin befinden. Die Standorte einer Campus-Struktur, die sich über ein ganzes Stadtgebiet oder weiter erstreckt, lassen sich ebenso verbinden wie Windkrafträder ...

Den vollständigen Artikel lesen ...