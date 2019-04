Im ersten Quartal konnte die Optikerkette den Gewinn um fast zehn Prozent steigern. Auch für das Gesamtjahr zeigt sich das Unternehmen zuversichtlich.

Die Optikerkette Fielmann hat den Gewinn zu Jahresbeginn stärker als den Umsatz gesteigert. Während die Umsatzerlöse in den ersten drei Monaten um 6,3 Prozent auf rund 372 Millionen Euro kletterten, legte der Vorsteuergewinn um fast zehn Prozent auf 67 Millionen Euro zu, wie das börsennotierte Familienunternehmen am Montag in Hamburg mitteilte.

Analysten hatten im Schnitt mit einem Ergebnis von 65 ...

