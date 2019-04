Selbstständige sollen für ihre Altersvorsorge bald verpflichtet werden, in gesetzliche Rente, Versorgungswerke oder Rürup-Rentenvertrag einzuzahlen. Doch andere Optionen bieten mehr Rendite und Flexibilität.

Auf den Dielenfußboden ist Martina Andres besonders stolz. Aus den Niederlanden hat die selbstständige Architektin die zwei Zentimeter starken Bretter in ihre Aachener Altbauwohnung geholt. Die 49-Jährige und ihr Mann haben selbst angepackt. Und bis auf die Küche sind alle Räume auch schon geschafft. Die Wohnung ist nicht nur wohnlicher, sondern auch wertvoller geworden - und soll sich auszahlen. Gemeinsam mit einem befreundeten Paar haben die Eheleute das Haus vor einiger Zeit gekauft. Als Selbstständige zahlt Andres nicht in die gesetzliche Rentenversicherung ein. Die Immobilie dient ihr auch als Altersvorsorge.

Zumindest ist sie ein Teil davon. Der Rest lagert im riesigen weißen Wandschrank gegenüber des Schreibtischs in fünf dicken Ordnern. Andres hat im Lauf der Jahre zwei Lebensversicherungen und eine Rentenpolice abgeschlossen, von ihrer Großmutter geerbtes Geld in ein Wertpapierdepot gesteckt, und sie ist über das Versorgungswerk der Architekten abgesichert. "Ich bin ein sehr guter Abhefter", sagt Andres. "Aber die Versicherungswelt ist nicht meine." Erst seit dem Hauskauf habe sie in Sachen Altersvorsorge ein gutes Gefühl.

Fürs Alter zu sparen, das ist für Angestellte wichtig - und für Selbstständige existenziell. Viele bekommen später keine gesetzliche Rente und sind auch nicht in einem berufsständischen Versorgungswerk, zum Beispiel der Architekten, Ärzte oder Anwälte. Etwa drei von vier Millionen Selbstständigen sollen fürs Alter nicht abgesichert sein, stellt ein Gutachten für das Bundessozialministerium fest.

Ein Grund: Vor allem Selbstständige ohne eigene Angestellte verdienen wenig, im Mittel waren es 2016 nur 1050 Euro netto im Monat. Angestellte kamen auf 1500 Euro, nach Steuern und Sozialabgaben. 63 Prozent der Soloselbstständigen legen daher kein Geld für später zurück.Um die Sozialsysteme und die Betroffenen zu schützen, plant Bundessozialminister Hubertus Heil (SPD) eine Vorsorgepflicht. Zum Jahresende will er einen Gesetzentwurf für 2020 vorlegen. Aktuell zeichnet sich ab, dass neben der gesetzlichen Rente und den Versorgungswerken nur private Basisrenten (Rürup-Rente) zählen sollen. Wenigstens das Niveau der Grundsicherung - einer Art Sozialhilfe für Ruheständler - müssten Selbstständige wohl absichern. Aktuell wären dafür etwa 800 Euro Monatsrente nötig.

Um so viel nach Steuern zu erreichen, könnten rund 500 Euro Monatsbeitrag 30 Jahre lang in der gesetzlichen Rentenversicherung oder einer Rürup-Rente reichen (siehe Beispielrechnung unten). Allerdings würde die Inflation deren Wert mindern. Bei angenommenen zwei Prozent Teuerung pro Jahr, wären in 20 Jahren schon 50 Prozent mehr, in 30 Jahren sogar gut 80 Prozent mehr nötig, um die heutige Kaufkraft zu erreichen.

Rentenkasse hält mit Rürup mitWelche monatliche Rentenhöhe ein 37-Jähriger mit 67 Jahren erreichtBeispielfall: 30 Jahre lang Einzahlungen über jeweils 500 Euro pro MonatVorsorgeartNettorente(in Euro)Rendite(Mann/Frau)*Rürup-Rente(klassisch)garantiert399,910,2/0,6unverbindlich812,66 2,8/3,2Rürup-Rente (Fonds)bei 3% Fondsertrag807,332,8/3,2gesetzliche Rentegarantiert385,30 0,0/0,5unverbindlich846,072,9/3,3*in Prozent nach Steuern, bei statistischer Lebensdauer für Jahrgang 1982, mit 67 Jahren weitere 21/24 Jahre (Mann/Frau)Annahmen: Grenzsteuersatz 44,3 Prozent (Ansparphase)/34,3 Prozent (Rentenphase); private Krankenversicherung; unverbindliche Angaben sind inklusive Überschüssen (Rürup)/Rentensteigerungen (gesetzlich); angenommene 3 Prozent Rendite der fondsbasierten Rürup-Rente bezieht sich auf die Fonds (chancenorientiert) nach Abzug der Kosten; Höhe der Rürup-Rente wurde ohne Absicherung von Hinterbliebenen berechnetQuelle: Europa Lebensversicherung, DRV, Werner Siepe, eigene Berechnung

Noch bieten berufsständische Versorgungswerke bei gleichem Beitrag mehr Rente als die gesetzliche Kasse, sie stehen aber nach dem jahrelangen Zinsverfall unter Druck. Flexibler, renditestärker, aber weniger planbar ist die Vorsorge mit Immobilien oder das freie Sparen mit Wertpapieren, etwa mit kostengünstigen Indexfonds (ETFs). Bei der Vorsorgepflicht à la Heil dürften solche Vermögenswerte aber nicht berücksichtigt werden. Für viele Selbstständige wird daher ein Mix - solide Basisversorgung und chancenreichere Ergänzung - optimal sein. Wichtig ist ein durchdachtes Rezept, abgestimmt auf eigene Bedürfnisse.

Vorsorge braucht Zeit. Viele Selbstständige beginnen - wenn überhaupt - erst spät. "Vor 45 Jahren ist das für die meisten kein Thema", sagt Stefan Kemmler, Honorarfinanzberater bei Rheinplan in Köln. "Einige kommen auch erst mit 50." Ohne hohes Einkommen wird es dann schwierig. Viele sind mit dem Aufbau ihres Gewerbes ausgelastet, Puffer brauchen sie, um schwankende Einkünfte abzufedern. Und bleibt Geld ...

