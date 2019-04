Der österreichische Baukonzern Strabag SE (ISIN: AT000000STR1) will der Hauptversammlung am 28.6.2019 eine zum Vorjahr unveränderte Dividende von 1,30 Euro je Aktie vorschlagen, wie am Montag berichtet wurde- Beim derzeitigen Aktienkurs von 30,70 Euro liegt die aktuelle Dividendenrendite bei 4,23 Prozent. Dividenden-Zahltag ist der 9. Juli 2019, Ex-Dividenden Tag der 5. Juli 2019. Strabag erwirtschaftete im Geschäftsjahr 2018 eine Leistung ...

Den vollständigen Artikel lesen ...