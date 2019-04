++ PCE-Inflation aus den USA für März am frühen Nachmittag ++ Weiche Indikatoren für die Wirtschaft der Eurozone für April ++ Carney von der BoE hält am Vormittag eine Rede ++11:00 Uhr | Eurozone | Vertrauensindikatoren: In Bezug auf den EMI zum verarbeitenden Gewerbe war der April kein Durchbruch. Der Index konnte sich nicht wesentlich erholen, sondern blieb in der Nähe des im März erreichten Tiefpunktes. Der heutige Tag wird eine weitere Gelegenheit bieten, sich ein gewisses Bild vom Vertrauen der Verbraucher und der Unternehmen in die Wirtschaft ...

