Das letztwöchige Primärmarktvolumen betrug rund 15 Mrd. Euro, wovon das Gros von Financials (48 %) und Non-Financials Emittenten (28 %) stammte. Am Freitag platzierteTelepizza eine EUR 335 Mio. Anleihe bei einer Rendite von 6,25 % (7NC3). Darüber hinaus emittierte Eircom eine EUR 750 Mio. Anleihe bei einer Rendite von 3,50 % (7NC3; erwartete Ratings: B1/B+/BB). Österreich: S&P erhöhte am Freitag das EVN AG Rating um eine Stufe auf A (stabiler Ausblick). Die Ratingagentur begründete diesen Schritt u.a. mit einer in den letzten Jahren vorteilhaften operativen Entwicklung und erfolgter ...

