Aktuelle Kommentare aus dem wikifolio-Universum. Mit Links zu den jeweiligen Depots, damit man sieht, wie erfolgreich die Kommentatoren mit ihren Einschätzungen sind und wie sich die genannten Inputs in die jeweiligen Strategien einordnen. Zu unserem eigenen Wikifolio geht es HIER Berkshire Hathaway 0.99% Finanzsenf (10FSVT): Kauf Berkshire Hathaway im FS Value Invest Wikifolio Berkshire Hathaway ist derzeit weitestgehend fair bewertet. Warren Buffett selbst sieht offenbar eine Unterbewertung der eigenen Aktien und erwägt https://www.wiwo.de/finanzen/boerse/berkshire-hathaway-buffett-erwaegt-aktienrueckkaeufe-fuer-100-milliarden-dollar/24260352.html. Das sollte den Kurs in der nächsten Zeit stützen und hat letztlich den Ausschlag für ...

