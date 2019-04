Die Porr verbucht einen Rekord-Auftragsbestand von über 7 Mrd. Euro. Zum dritten Mal in Folge konnte die Bausgesellschaft auch in der Leistung ein zweistelliges Plus erzielen. Mit einer Produktionsleistung von rund 5,6 Mrd. Euro erreichte die Porr einen Zuwachs von rund 18,0 %. "Konsequent von Anfang bis zum Ende. Mit unserem Fokus gewinnen wir intelligent an Kraft und bauen auf unsere Stärken. In einem wirtschaftlich anspruchsvollen Jahr konnten wir unsere Position weiter festigen und ein solides Ergebnis erzielen", kommentiert CEO Karl-Heinz Strauss. "Das Bauen liegt uns im Blut und als Full-Service-Provider schauen wir zuversichtlich auf 2019." Der Auftragsbestand erreichte mit 7.100 Mio. Euro einen neuen Rekordwert und lag mit 11,5 % über dem ...

