Mit leichten Gewinnen sind Europas Aktien in das Wochenende gegangen. Der EuroStoxx 50 stieg am Freitag um 0,2% und konnte sich damit knapp über der runden Marke von 3500 Zählern festsetzen. Leicht nach unten ging es für die Londoner Börse, wo der Rückgang des Ölpreises Kursabgaben bei den Öl- und Gasproduzenten verursachte. Sanofi glänzte dank der Biotechnologie-Sparte Genzyme mit guten Zahlen und einem Zuwachs von 3,5%. Valeo lieferte ebenfalls ein gutes Ergebnis, für den Autozulieferer ging es 6,7% nach oben. Auch Safran konnte nach der Zahlenvorlage ein Plus von 3,4% erzielen. Die Royal Bank of Scotland enttäuschte hingegen, der Aktienkurs sackte um 5,1% ab. Glencore verlor 3,3%, nach dem US-Justizministerium ermittelt nun auch die ...

