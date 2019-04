In der Medizintechnik sollen oft Live-Bilder einer Operation oder Aufnahmen von anderen medizinischen Geräten (zum Beispiel MRT, Endoskop, Zahntechnik) über größere Entfernungen übertragen werden: Die Daten werden am Patienten erfasst und der Bildverarbeitungsrechner steht abseits in einem Technikraum. Dort erzeugt Software aus den gemessenen Daten ein Bild. Die Daten werden mit leistungsfähigen Algorithmen aufbereitet und gefiltert. Bei Bedarf können sie markiert oder eingefärbt werden.

Der Arzt steht jedoch neben dem Patienten; dort befindet sich auch der Bildschirm, mit dem die Diagnose erstellt wird. Der Bildrechner mit seiner leistungsfähigen Hardware steht geschützt in einem separaten Raum. Vom Ausgang seiner Grafikkarte müssen die Daten zum Bildschirm übertragen werden. Hier stellen sich zwei Aufgaben: Die Distanz ist in der Regel größer, als sie mit direkter Übertragung überbrückt werden kann, und zum anderen muss eine Potenzialtrennung vorgesehen werden, die nicht nur für sichere elektrische Pegel am Patienten sorgt, sondern auch Brummschleifen über die Masseleitung und die damit verbundenen Ausgleichsströme verhindert. Siehe dazu Bild 1.

Geeignete Übertragungsstrecke

Grundsätzlich muss die Übertragungsstrecke für die Anwendung in der Medizin geeignet sein. Dazu gehören die elektrische Sicherheit, die Zuverlässigkeit und die mechanische Stabilität. Schließlich könnte die Leitung, falls temporär auf dem Boden verlegt, von einem Bett oder einem Gerätewagen überrollt werden oder ist in einem ...

