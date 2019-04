Der irische Pharmakonzern Perrigo Company PLC (ISIN: IE00BGH1M568, NYSE: PRGO) wird seine Quartalsdividende um 11 Prozent auf eine Höhe von 21 US-Cents (zuvor 19 US-Cents) anheben. Die nächste Zahlung an die Aktionäre erfolgt am 18. Juni 2019. Record date ist der 31. Mai 2019. Es ist die 16. jährliche Anhebung der Dividende in Folge. Auf das Jahr hochgerechnet werden 0,84 ...

