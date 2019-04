Wie gewaltig die Aktivitäten zur Elektrifizierung des Antriebsstrangs auch die Batterieentwicklung vorantreiben war deutlich spürbar. 2019 lag auf der Advanced Battery Power vor allem bei den Keynotes der Fokus ganz eindeutig auf dem Automotive-Sektor. Ging es im vergangenen Jahr vor allem um die Sicherung von Rohstoffquellen und die Reduzierung des Kobaltgehalts, war 2019 das Engineering - von der Elektrodenherstellung, über das Thermomanagement bis hin zu ganz neuen Fahrzeugarchitekturen - in aller Munde. Veranstalter der Konferenz ist das Haus der Technik in Essen, die wissenschaftliche Leitung haben Prof. Dirk Uwe Sauer vom ISEA der RWTH Aachen und Prof. Martin Winter vom MEET Batterieforschungszentrum der WWU Münster.

Dass der Automotive-Sektor die Batterietechnologie in den letzten zehn Jahren dramatisch verändert hat, erklärte auch Prof. Sauer in seiner Eröffnungsrede. Automobilhersteller zeigen mittlerweile ein hohes Maß an Engagement, den Weg in Richtung Elektromobilität zu beschreiten. Wir sprechen dabei nicht mehr nur von einigen Tausend, sondern von Millionen von Elektro- und Hybridfahrzeugen, die in der Mitte des nächsten Jahrzehnts auf unseren Straßen unterwegs sein werden. Mehrere Hundert Gigawattstunden an Batteriekapazität kommen jedes Jahr dazu, aber es würden mittlerweile auch Preisreduzierungen bei Batteriepacks in einem Maß möglich sein, das vor ein paar Jahren noch undenkbar war - und das betrifft nicht nur den Kfz-Markt, sondern auch Nutzfahrzeuge wie Busse und Lieferwagen sowie zusätzlich den Sektor stationärer Energiespeicher.

Automobilhersteller beschäftigen sich zunehmend selbst mit der Erforschung und Herstellung von Batterien und dem entsprechenden Assembly der Batteriemodule, wie Ted Miller von Ford zeigte. Der OEM betreibt seit einigen Jahren ein Batterielabor an der University of Michigan, in dem Entwickler und Forscher aus Industrie und universitärem Bereich daran arbeiten, kostengünstigere und langlebigere Energiespeicher zu entwickeln. Das Labor testet hunderte von Zellchemien und Zelldesigns und arbeitet daran, die Technologien schließlich vom Prototyping hin zur Fertigungsreife zu bringen.

Wunschdenken und Fakten bei der Energiedichte

Seit Anfang der 1980er Jahre gab es immer wieder neue Hypes um Batterietechnologien, die extreme Zuwächse in der Energiedichte versprachen, in die viel Geld investiert wurde und die dann trotzdem bei Weitem nicht die zunächst gemachten Versprechungen halten konnten. Professor Petr Novák vom Paul Scherrer Institut wollte mit seiner Keynote genau diese Hypes entkräften und zeigte, was bei Zellchemien Wunschdenken und was realistische Fakten sind. Preise für Batteriepacks von 150 US-Dollar pro Kilowattstunde und darunter seien bis 2025 wohl möglich, betrachten aber eben nur das Batteriepack selbst. Noch viel höhere Kosten fallen für die notwendige Infrastruktur an, beispielsweise für die Stromversorgung von Ladestationen, zum Großteil finanziert aus Steuergeldern. Um die wirklichen Kosten für Batteriepacks zu reduzieren sei es wichtig, die Prozesskosten bei der Herstellung und die Overhead-Kosten zu senken.

Wichtig sei es auch, sich nicht am theoretisch möglichen spezifischen Energiegehalt einer Zellchemie zu orientieren. Praktisch liegt der spezifische Energiegehalt nur bei einem Viertel des theoretischen Wertes und darunter (Bild 1). Ein Beispiel dafür ist die Reaktion von Lithium und Sauerstoff zu Li2O in Lithium-Luft-Zellen. Die Zellchemie bringt es auf etwa 1800 mAh/g bei 4 V Zellspannung, was einem theoretisch möglichen spezifischen Energiegehalt von 7200 Wh/kg entspricht. Praktisch müsste also eine Batterie mit etwa 2000 Wh/kg realisierbar ...

Den vollständigen Artikel lesen ...