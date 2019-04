Die Kursrückgänge der voestalpine - und Raiffeisen-Aktien hinterlassen Spuren in der 2018er-Bilanz der Raiffeisen Landesbank Öberösterreich (RLB OÖ). Bei den at equity-bilanzierten Unternehmen, wo auch voestalpine und RBI dazuzählen, sei im Geschäftsjahr 2018 mit einem Ergebnis von 89,0 Mio. Euro ein Rückgang von 273,5 Mio. Euro verzeichnet worden, so die RLB OÖ im Geschäftsbericht. Beim operativen Kundengeschäft konnte die Bank im Jahr 2018 wiederum zulegen und die Konzern-Bilanzsumme im Jahresvergleich um 4,1 Prozent auf knapp 42 Mrd. Euro steigern. Der Jahresüberschuss ging von 212 Mio. Euro in 2017 auf 152,4 Mio. Euro in 2018 zurück.

