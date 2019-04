Die Aktie des Wirkstoffforschungs-Unternehmens Evotec hat in den vergangenen Tagen wieder ein wenig Boden gut gemacht. Auch am Montag notierten die Papiere leicht im Plus und überschritten erstmals wieder die Marke von 22 Euro. Vom Jahreshoch bei 25,80 Euro von Anfang des Monats ist Evotec damit weiterhin ein gutes Stück entfernt. Ob die Papiere dieses Niveau kurzfristig wieder erreichen oder gar übertreffen werden, entscheidet sich möglicherweise ab dem 14. Mai, wenn das Unternehmen seine Mitteilung ... (Achim Graf)

Den vollständigen Artikel lesen ...