Diese Woche legen etwa 160 der 500 S&P-Werte Zahlen vor - und die könnten besser ausfallen, als noch Anfang des Monats gedacht. Am Montag erreichte der Index ein neues Rekordhoch.

Die Anleger in den USA haben sich am Montag vor den Geschäftszahlen der Tech-Größen Apple und Alphabet mit Käufen zurückgehalten. "Anleger sind aktuell auf der Hut und bleiben vernünftigerweise an der Seitenlinie", sagte Salah-Eddine Bouhmidi, Marktanalyst beim Brokerhaus IG. Sie warteten auf neue Impulse unter anderem von der US-Notenbank Fed in der laufenden Woche. Die Fed dürfte ihren Leitzins am Mittwoch nicht antasten. Volkswirte erwarten, dass er in der Spanne von 2,25 bis 2,5 Prozent bleiben wird.

Die wichtigsten Indizes im Überblick

Der Dow Jones Industrial hielt sich dicht an seinem Schlussstand vom Freitag und ging mit plus 0,04 Prozent auf 26.554 Punkte aus dem Handel. Nachdem der US-Leitindex am vergangenen Dienstag seinem Rekordhoch von Anfang Oktober noch ein Stück näher gekommen war, verteidigte er nun mühsam dieses Niveau. Der S&P 500 beendete den Montag mit einem Aufschlag von 0,11 Prozent auf 2943 Punkte auf einem Rekordhoch. Der Index der Technologiebörse Nasdaq verbesserte sich um 0,2 Prozent auf 8161 Punkte.

Allein in dieser Woche ...

