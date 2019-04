Die Anleger blicken auf einen Zahlenreigen in Deutschland, Europa und den USA. Auch eine Menge Konjunkturdaten stehen im Fokus. Was die Märkte bewegt.

Es sieht so aus, als würde der Dax stark aus dem April gehen wollen. Der Leitindex erklomm am Montagvormittag mit 12.374 Zählern ein neues Jahreshoch und schloss 0,1 Prozent höher bei 12.328 Punkten. Am Dienstag notiert der Index vorbörslich leicht unter dem Niveau des Vortages.

An diesem Dienstag steht ein weltweiter Zahlenreigen auf der Agenda der Anleger: Lufthansa, Aixtron, Merck und Klöckner sind nur einige der deutschen Unternehmen, die sich in die Zahlen schauen lassen. In den USA veröffentlichen unter anderem General Motors, General Electric und Pfizer ihre Quartalszahlen. Die wichtigsten Termine des Tages im Überblick.

1 - Vorgabe aus den USA

Die Anleger in den USA haben sich am Montag vor den Geschäftszahlen der Tech-Größen Apple und Alphabet mit Käufen zurückgehalten. Der Dow Jones-Index der Standardwerte schloss kaum verändert auf rund 26.554 Punkten. Der breiter gefasste S&P-500 rückte um 0,1 Prozent auf 2943 Zähler vor. Der Index der Technologiebörse Nasdaq verbesserte sich um 0,2 Prozent auf 8161 Punkte.

2 - Handel in Asien

Vor der Zinsentscheidung der US-Notenbank Fed am Mittwoch haben die asiatischen Börsen leicht schwächer tendiert. Der MSCI-Index für asiatische Aktien außerhalb Japans lag 0,1 Prozent im Minus. Die Händler hoffen auf Anzeichen, dass sich die Lage der zweitgrößten Wirtschaft der Welt stabilisiert. In Japan sind die Märkte wegen der bevorstehenden Abdankung des Kaisers geschlossen.

3 - Donald Trump verklagt die Deutsche Bank

US-Präsident Donald Trump und seine Familie haben gegen die Deutsche Bank sowie das US-Finanzhaus Capital One eine Unterlassungsklage eingereicht. Der Präsident sowie seine Kinder Donald Jr., Eric und Ivanka wollen damit verhindern, dass unter anderem die Deutsche Bank Finanzunterlagen an zwei Komitees des US-Kongresses aushändigt. Das Geldhaus gehört zu Trumps Kreditgebern.

4 - Munich Re lädt zur Hauptversammlung

Der weltgrößte Rückversicherer stellt sich in München den Aktionären. Konzernchef Joachim Wenning muss auf der Hauptversammlung keine allzu große Kritik fürchten. Der Jahresgewinn der Munich Re ist im vergangenen Jahr erstmals nach Jahren mit 2,3 Milliarden Euro wieder gestiegen, die Dividende soll auf den Rekordwert von 9,25 Euro je Aktie klettern. Das heikle Thema Vorstandsvergütung hatte das Management bereits im Vorjahr geklärt. Ex-Munich-Re-Chef Nikolaus von Bomhard soll nach zweijähriger Abkühlungsphase als Aufsichtsratschef berufen werden.

5 - Ceconomy stellt Sparprogramm vor

Der Ceconomy-Vorstand um CEO Jörn Werner und Finanzvorstand Karin Sonnenmoser wird in Düsseldorf die Sparpläne des Unternehmens vorstellen. Der Mutterkonzern von Media Markt und Saturn will mit dem Abbau Hunderter von Stellen, einem strafferen Geschäft und schlankerem Management zu profitablem Wachstum zurückkehren.

Das Sparprogramm betrifft vor allem die Verwaltungs- und Zentraleinheiten in Deutschland. Auf dem Prüfstand stehen auch Geschäftsaktivitäten und kleinere Tochterfirmen. Die erwarteten Einsparungen des ...

