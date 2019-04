Chartanalyse Steinhoff Aktie. (ISIN:NL0011375019)

Aktuelle Situation: Die Aktie hat Mitte 2018 ein Tief ausgebildet und befindet sich seitdem in einer Seitwärtsphase. In den letzten Tagen waren steigende Kurse zu beobachten. Gestern (29.04.) wurde dann das Hoch vom 01.04. bei 0,122 Euro überschritten, sodass jetzt Kurse von 0,14 Euro in greifbare Nähe rücken. Dort befindet sich eine relativ harte Widerstandszone. Deswegen könnte bei dieser Marke auch erst einmal eine Konsolidierung erfolgen.

