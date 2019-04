Die börsenotierte Petro Welt Technologies (früher CAT oil) hat das Jahresergebnis 2018 bekannt gegeben. Der Umsatz sank von 347 Mio. Euro auf 276 Mio. Euro. Der Gewinn ging von 31 Mio. Euro in 2017 auf nunmehr 10,8 Mio. Euro im Jahr 2018 zurück. Die negativen Einflussfaktoren: Die Abwertung des Rubels gegenüber dem US-Dollar und dem Euro, der Volumenrückgang im Segment "Sidetracking" auf dem russischen Markt für Ölfelddienstleistungen und der anhaltende Preisdruck auf die Services. Im vergangenen Jahr habe sich deutlich gezeigt, dass die gesamte Branche dazu aufgefordert ist, ihre Geschäftsmodelle von Grund auf zu überdenken, so die Vorstände. Für 2019 erwartet das Management Brutto-Verkäufe an Kunden in Höhe von rund 302 bis 306 Mio ....

