Google-Mutter Alphabet wächst langsamer. Der Quartalsgewinn ist wegen einer EU-Strafe um 29 Prozent eingebrochen. Das verunsichert die Anleger. Die Aktie bricht nachbörslich um fünf Prozent ein.

Eine Milliardenstrafe der EU-Wettbewerbsbehörde hat ein Loch in die Quartalsbilanz der Google-Mutter Alphabet gerissen. Der Gewinn von des US-Technologieriesen brach im ersten Quartal um fast 29 Prozent auf 6,7 Milliarden Dollar ein, wie der Suchmaschinebetreiber am Montag mitteilte. Außerdem war das Umsatzwachstum so gering wie seit drei Jahren nicht mehr. Die Aktien von Alphabet sackten im nachbörslichen Handel an der Wall Street um mehr als fünf Prozent ab, nachdem sie zu Börsenschluss noch auf ein Rekordhoch von 1296 Dollar gestiegen waren.

Die Erlöse stiegen im Zeitraum ...

