Der Umsatz der Amag -Gruppe erhöhte sich im 1. Quartal im Quartalsvergleich um 4 % von 263,2 Mio. Euro auf 274,4 Mio. Euro, was insbesondere auf die Mehrmenge im Segment Walzen zurückzuführen sei, so das Unternehmen. Die weltweite Nachfrage nach Primäraluminium und Aluminiumwalzprodukten konnte auch im 1. Quartal 2019 weiter zulegen. Jedoch sei das Marktumfeld von einer im Vergleich zum 1. Quartal 2018 ungünstigen Preisentwicklung bei Aluminium und dem Rohstoff Tonerde geprägt gewesen, erklärt das Unternehmen. Während sich der Aluminiumpreis im Mittel um 13 % von 2.164 USD/t auf 1.880 USD/t reduzierte, stieg der durchschnittliche Marktpreis für Tonerde im selben Vergleichszeitraum um rund 2 % an. Dies wirkte sich auf das Ergebnis aus. Das ...

