Politiker beteuern allzu gern, dass Deutschlands Zukunft angesichts der Supermächte USA und China nur in Europa liegen kann. Allerdings handeln sie rein national, wenn es konkret wird.

Wer sich die Plakate für die Europawahl anguckt, gewinnt den Eindruck, die deutschen Parteien schwärmten geradezu für die EU. "Für Deutschlands Zukunft. Unser Europa" proklamiert die CDU pathetisch, während es die SPD mit EuropaistdieAntwort auf die hippe Tour versucht.

Die Slogans decken sich durchaus mit jenen Sprüchen, die Spitzenpolitiker gern von sich geben, wenn sie besonders visionär klingen wollen: Es ist dann viel die Rede davon, dass Deutschland zu klein sei, um auf Dauer gegen die beiden großen Blöcke des 21. Jahrhunderts - USA und China - zu bestehen. Nur als Teil eines geeinten, starken Europas bestehe noch die Chance, dass sich in 10 oder 20 Jahren überhaupt noch irgendwer darum schert, was in Berlin gedacht und gemacht wird.

Unplausibel sind diese Überlegungen nicht. Im Gegenteil: Es spricht fast alles dafür, dass die rund eine halbe Milliarde Europäer - ob mit Briten oder ohne ist angesichts der globalen Dimensionen nicht entscheidend - gemeinsam deutlich mehr erreichen können, als wenn mehr als zwei Dutzend Länder vor sich hinregieren. Das ist heute schon nicht falsch - und künftig richtig.

Das Problem ist allerdings, dass aus dieser banalen Erkenntnis in der Praxis fast nichts folgt. Die Euro-Einführung vor 20 Jahren war ...

