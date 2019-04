Der Technologiekonzern Philips, einst eine Ikone für Lampen, Fernseher und Speicherchips, stellt nur noch Medizinprodukte her. Die Selbstbeschränkung zahlt sich aus - und taugt als Vorbild für strauchelnde Konglomerate.

Auch bei Philips will man unbedingt hip sein. Zwei bärtige Männer in Holzfällerhemden und eine Frau mit rosa Hijab hocken in der Küche eines alten Fabrikhauses auf Kabeltrommeln aus Holz und beugen sich zwischen Bierkästen und Grünpflanzen über ihre Laptops. Sie machen Pause, bevor sie wenig später in den gut 1000 Quadratmeter großen Raum um die Ecke zurückkehren, in dem eine schwarze Tafel an der Wand zur kreativen Zerstörung aufruft: "be HIP!"

Hier im HIP, dem "Health Innovation Port", arbeiten die drei Mittzwanziger in einem von 22 Start-ups an der Zukunft des Gesundheitswesens. Philips bietet ihnen in seiner Deutschlandzentrale in der Nähe des Flughafens Hamburg seit anderthalb Jahren ab 99 Euro Monatsmiete einen Schreibtisch, eine Hightechwerkstatt und Hilfe durch Mentoren. Offiziell unterstützt Philips die Gründer nur als ein Pate von vielen, auch die Techniker Krankenkasse und die Stadt Hamburg machen mit. Inoffiziell nutzt Philips den HIP als Brutstätte in eigener Sache. "Wird aus der Idee ein Produkt, wird HIP zu ‚Hilft Innovationen bei Philips'", sagt ein Gründer lächelnd. Zu den Erfolgen gehören die Ultraschallgeräte für Herzuntersuchungen ungeborener Kinder von Northh Medical und datenbasierte Produkte wie die virtuelle Lernumgebung von Vireed. Philips sei an den Start-ups interessiert, heißt es.

Der Innovationshafen ist für Philips Teil einer neuen Philosophie - und soll den vielleicht kühnsten Umbau eines europäischen Unternehmens überhaupt krönen. Der 1891 in Eindhoven als Glühlampenfabrik gegründete Mischkonzern hat sich in den vergangenen drei Jahrzehnten mehrfach gehäutet, und zwar so radikal, dass von seiner klassischen Identität nichts mehr übrig geblieben ist. Die einstige Ikone für Licht, Fernsehen, Unterhaltungselektronik und Speicherchips ist heute nur noch in der Gesundheitstechnik aktiv. Und dort geht es steil bergauf für den Konzern. Philips setzt mehr um als jeder andere europäische Anbieter. Die Siemens-Tochter Healthineers und General Electric schauen neidisch hinterher. Der Umbau ist fast vollendet. Doch der Wandel fordert einen hohen Preis. Die Belegschaft wirkt müde, das Geschäft ist anfällig für politische und wirtschaftliche Krisen. Lohnt sich das?

Geht es nach dem Zeitgeist und aktivistischen Investoren, die derzeit überall auf dem Globus Konglomerate filetieren, taugt Philips zum Vorbild für eine bessere Betriebswirtschaftsordnung. "Wer ein besseres Unternehmen sein will, muss sich fokussieren", sagt Lars Förberg, Mitbegründer und Chef des Finanzinvestors Cevian, der etwa beim Industrie- und Stahlkonzern Thyssenkrupp, beim Baudienstleister Bilfinger und beim Schweizer Elektronik- und Robotikkonzern ABB beteiligt ist. Investoren wie Cevian haben vor wenigen Tagen ABB-Chef Ulrich Spiesshofer aus dem Amt gedrängt.

Halb so groß, doppelt so erfolgreich

Plötzlich interessieren sich viele für den Philips-Weg. Und tatsächlich zeigt der 30-jährige Kampf gegen die Komplexität nach vielen Rückschlägen Erfolge. "Heute sind wir profitabel und moderner als die meisten Wettbewerber", sagt Konzernchef Frans van Houten. Philips wolle "Helfer für alle sein, die gesund leben wollen", so die Mission. Analysten wie Lisa Clive vom Brokerhaus Bernstein erwarten bis 2022 eine Verdopplung des Gewinns. Dabei schrumpfte der Umsatz in den Jahren des Umbaus radikal ...

Den vollständigen Artikel lesen ...