Im April hat der deutsche Leitindex fast sieben Prozent zugelegt. Zum Handelsstart am Dienstag muss der Dax leichte Verluste hinnehmen.

Der Dax ist mit leichten Verlusten in den letzten Handelstag seines Rekordmonats gestartet. Der deutsche Aktienindex verlor 0,1 Prozent und notierte bei 12.313 Punkten. Am Montag war der deutsche Leitindex leicht im Plus aus dem Handel gegangen, nachdem er im Tagesverlauf ein neues Jahreshoch erreicht hatte.

Der April ist bislang der stärkste Börsenmonat seit mehr als einem Jahr. Unter anderem hatte die Hoffnung auf eine Belebung der chinesischen Wirtschaft den Optimismus an den Märkten gestärkt, die Weltwirtschaft könne an Fahrt gewinnen. Jetzt enttäuschte aber das verarbeitende Gewerbe in China: Der Einkaufsmanagerindex für das produzierende Gewerbe blieb hinter den Schätzungen zurück. Auch bei den Dienstleistern schwächte sich das Wachstum ab.

Stabilisierend wirkte dagegen das Konsumklima der Gesellschaft für Konsumforschung (GfK) für den Monat Mai in Deutschland. Nach zwei Rückgängen in Folge verharrte das Konsumklima-Barometer für Mai bei 10,4 Punkten, wie die GfK-Marktforscher am Dienstag zu ihrer monatlichen Umfrage unter 2000 Verbrauchern mitteilten.

"Die Konsumstimmung bleibt trotz der schwächelnden Konjunktur auch im Frühjahr 2019 intakt", berichtete die GfK. Im März hatte der Wert bei 10,7 Punkten gelegen, etwas niedriger als im Februar.

Weitere Impulse könnten am Dienstag von den Euroland-BIP-Daten für das erste Quartal 2019 ausgehen. Nachdem die US-Wirtschaft mit einem Plus von 3,2 Prozent überraschend deutlich wuchs, dürften Anleger darauf hoffen, dass auch die neuesten Konjunkturdaten hierzulande eine positive Überraschung bereithalten.

Daneben werden viele Bilanzzahlen die Anleger ...

