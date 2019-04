Nachhaltiges Investieren wird für Anleger immer wichtiger. Damit die Rendite nicht zu kurz kommt, müssen sie aber ein gewisses Risiko in Kauf nehmen, etwa in Schwellenländern. Das geht zum Beispiel über Förderbanken.

Beim Thema Geldanlage geht es natürlich in erster Linie um Rendite und Risiko. Doch sukzessive kommt für große und kleine Anleger noch ein weiterer Aspekt dazu: die Frage, ob die getätigten Anlagen auch nachhaltig sind. Neben den durch ihre Satzungen regulierten institutionellen Investoren wie Stiftungen oder Pensionskassen wollen auch immer mehr Privatanleger nicht, dass durch ihre Gelder ökologischer Raubbau, soziale Unterdrückung oder aber Waffenproduktion und Kinderarbeit gefördert werden. Wie also lassen sich Rendite, Risiko und Nachhaltigkeit unter einen Hut bringen?

Auslandsanleihen mit gutem Gewissen?

Im Bereich der Aktieninvestments ist eine Filterung nach nachhaltigen Kriterien in den letzten Jahren bereits zum Standard geworden. Doch inzwischen ist nachhaltiges Investieren auch im Bereich der festverzinslichen Wertpapiere angekommen. Aufgrund der anhaltend niedrigen Zinsen hierzulande suchen Anleihe-Investoren zunehmend in der Ferne, speziell in Schwellenländern, nach attraktiveren Renditen. Neben den oftmals bereits bekannten Anleihen, die in US-Dollar oder Euro ausgestellt sind, wächst mit der wirtschaftlichen Entwicklung dieser Länder auch der Anleihemarkt vor Ort in den lokalen Währungen. Die dafür angebotenen Zinssätze liegen meist deutlich über den hiesigen und können es so für ausländische Anleger lohnenswert machen, das dazugehörige Fremdwährungsrisiko einzugehen (also die Gefahr, dass die jeweilige Währung überraschend einbricht und das Investment somit an Wert verliert).

Das Problem: Wie kann man sicherstellen, dass diese Anlagen nicht beispielsweise direkt in die Finanzierung eines autokratischen Regimes fließen? Und wie lässt sich das rein praktisch abwickeln, obwohl die rechtlichen Anforderungen etwa zur Verwahrung (sogenanntes "Clearing") von Land zu Land unterschiedlich sind?

Anleihen von Förderbanken

Hier bieten Anleihen von bekannten Förderbanken wie etwa der Weltbank oder der Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) gute Chancen. Diese sind über die üblichen internationalen Lagerstellen Euroclear und Clearstream mit internationalem Rechtsrahmen abwickelbar und zugleich kommen sie Projekten zugute, die der Armutsbekämpfung, ökologischen ...

