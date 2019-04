In Deutschland sinkt die Arbeitslosenquote unter fünf Prozent. Im April waren demnach 2,229 Millionen ohne Job. Die Nachfrage nach neuen Mitarbeitern ist weiter hoch.

Der Arbeitsmarkt in Deutschland stemmt sich den verschlechterten Konjunkturaussichten entgegen. Im April waren bei der Bundesagentur für Arbeit (BA) 2,229 Millionen Arbeitslose verzeichnet, wie die Behörde an diesem Dienstag in Nürnberg mitteilte.

Das ...

Den vollständigen Artikel lesen ...