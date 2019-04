Motivation ist nicht nur eine Frage des Timings. Sondern auch des Kalenders. Neues über den "fresh start effect", wie wir ihn für uns nutzen und warum der Montags-Blues ein Mythos ist.

Jedem Montag wohnt ein Zauber inne. Klar, das will man erst mal nicht glauben, wenn man sich nach einem Wochenende mit müden Augen aus dem Bett schält und ins Büro schleppt. Die "Boomtown Rats" haben schon 1979 befunden, Montage können nicht gemocht werden. Doch der vermeintliche Montagsblues ist ein Mythos. Die meisten Menschen sind zu Beginn der Woche besonders motiviert, ein besseres Leben zu führen.

An Montagen wird zum Beispiel besonders häufig nach dem Wort "Diät" gegoogelt, andere Onlinesuchanfragen nach gesundheitsfördernden Verhaltensweisen sind ebenfalls häufiger. Außerdem steigt an Montagen die Zahl der Anmeldungen in Rauchentwöhnungskursen und die der Besuche in Fitnessstudios.

Denkbar wäre, dass Menschen am Wochenende zu viel gegessen, getrunken und sich zu wenig bewegt haben. Und dass sie anschließend ein schlechtes Gewissen plagt. An Montagen, so viel steht fest, verhalten sich Menschen tendenziell ein bisschen gesünder, verantwortungsvoller und zielstrebiger.

Psychologen schieben das auf den sogenannten "fresh start"-Effekt. Der Montag als Beginn einer neuen Woche suggeriert dem Gehirn, dass jetzt, ausgerechnet an diesem eigentlich rein zufällig gewählten Datum, gewissermaßen eine neue ...

