Die KPT-Gruppe erzielt im Geschäftsjahr 2018 einen Gewinn von 14,5

Millionen Franken und setzt die positiven Entwicklungen fort. Zudem

ergänzt die Krankenkasse mit dem Plus ihren Verwaltungsrat mit dem

Digitalexperten Damir Bogdan.



Die KPT-Gruppe blickt auf ein gutes Jahr zurück. Das

Versicherungsgeschäft entwickelte sich über beide Geschäftsbereiche

(KVG und VVG) positiv. Der Schaden-/Kostensatz (Combined Ratio)

verbesserte sich auf erfreuliche 95,7 %. Die Prämieneinnahmen stiegen

2018 um 2,1 % auf 1,77 Milliarden Franken, während der

Versicherungsaufwand leicht rückläufig war. Die negativen

Entwicklungen an den Finanzmärkten trübten das solide

Unternehmensergebnis. Dennoch erwirtschaftete die KPT-Gruppe im

Berichtsjahr einen Gewinn von 14,5 Millionen Franken. Der erzielte

Überschuss dient dazu, die Solvenz und die Rückstellungen des

Unternehmens weiter zu stärken.



Neben dem finanziellen Ergebnis belegen weitere Faktoren die

positive Geschäftsentwicklung der KPT. Trotz Herausforderungen im

Marktumfeld blieben die Versichertenbestände mit rund 428'000

Kundinnen und Kunden praktisch stabil. KPT-CEO Reto Egloff sieht

mehrere Gründe für die Kundentreue: «Nützliche Services, neue

Angebote und das persönliche Engagement unserer Mitarbeitenden haben

zu einer hohen Kundenzufriedenheit beigetragen.» Die KPT hat 2018 in

sämtlichen Umfragen zur Kundenzufriedenheit einen Spitzenplatz

belegt.



Die KPT ergänzt den Verwaltungsrat mit digitaler Kompetenz



Die Delegiertenversammlung der KPT-Genossenschaft hat den

49-jährigen Wirtschaftsinformatiker Damir Bogdan neu in den

Verwaltungsrat gewählt. Der erfahrene IT-Manager und

Unternehmensberater hatte verschiedene Geschäftsleitungs- und

Führungsfunktionen in Schweizer Unternehmen inne, bevor er mit der

Actvide AG ein auf Digitalisierung und Innovation spezialisiertes

Beratungsunternehmen gegründet hat. Verwaltungsratspräsident Prof.

Dr. Thomas Zeltner freut sich auf die verstärkte Digitalkompetenz im

KPT-Verwaltungsrat: «Damir Bogdan wird uns mit seiner Kompetenz und

Erfahrung unterstützen, die Online-Pionierin KPT erfolgreich in die

digitale Zukunft zu führen.»



Geschäftsberichte 2018



Detaillierte Informationen zum Geschäftsjahr 2018 entnehmen Sie

bitte den jeweiligen Berichten: www.kpt.ch/geschaeftsbericht



Kontakt:

Beni Meier, Leiter Unternehmenskommunikation

Tel. 058 310 97 80, kommunikation@kpt.ch