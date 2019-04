2019 soll der Umsatz nun von knapp 42,3 Milliarden US-Dollar im Vorjahr auf 43,9 bis 45,1 Milliarden Dollar klettern, wie Merck & Co am Dienstag in New Jersey mitteilte. Bisher hatte Merck einen Umsatz von 43,2 bis 44,7 Milliarden Dollar in Aussicht gestellt. Das um Zu- und Verkäufe, Umbaukosten und andere Sondereffekte ...

Den vollständigen Artikel lesen ...