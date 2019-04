Die unteren drei Einkommenssteuersätze werden gesenkt. 4,8 Millionen Bürger sollen von der Entscheidung der Regierung von Kanzler Kurz profitieren.

Die österreichische Regierung wird die Steuern in den kommenden Jahren deutlich umfangreicher senken als zunächst geplant. Wie Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) am Dienstag in Wien mitteilte, beträgt die Entlastung ab 2022 rund 6,5 Milliarden Euro im Jahr. "Ich bin froh, wenn es uns gelingt, dass den Menschen in unserem Land etwas mehr übrig bleibt und ihnen der Staat nicht immer mehr wegnimmt", sagte Kurz. Bisher war eine ...

