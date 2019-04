Die Aktie von Facebook stellt sich im Point&Figure-Chart als klar bullish dar.

Das jüngste Kaufsignal bildete sich am dritten April durch Erreichen der 176 USD. Im ersten Schwung ging es dann bis über 198 USD, bevor am 26. April der Rücksetzer begann, der den Wert bis in der Spitze unter 190 USD drückte. Aktuelle Notierungen sind bei rund 195 USD.

Dieser Rücksetzer aktivierte das zweite Kursziels des Kaufsignals. Hier sind nun 276 USD "drin".

Prozyklischer Einstieg ... (Jörg Mahnert)

