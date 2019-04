SBO-HV GJ 2018 (2): Vorher habe man 40% der Leute eingespart, aber die Kernmannschaft habe man - so müsse man es nennen - "durchgefüttert". Jetzt habe man neue Mitarbeiter aufgenommen, die von der Kernmannschaft eingeschult würden. Nun sei organisches Wachstum erforderlich, man müsse die Halle in Vietnam befüllen, auch sei das Wachstum der "Mietflotte" erforderlich. In Ternitz habe man einen neuen Werkstoff entwickelt, sehr korrosionsbeständig und mit sehr guten Eigenschaften. Man habe begonnen, 3D-Kopien nicht aus Kunststoff anzufertigen, was heute fast jeder könne, sondern aus hochfesten Metallen in sehr komplexen Strukturen. "Additive Manufacturing" hieße das. Siehe https://de.wikipedia.org/wiki/3D-Druck Langjähriger Kernaktionär ...

Den vollständigen Artikel lesen ...