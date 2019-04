Mit HRS zahlt das erste Buchungsportal eine Millionen-Entschädigung an den Hotelverband Deutschland. Plattformen wie Booking.com sollen folgen.

Im Streit um Bestpreisklauseln haben sich das Buchungsportal HRS und die Hotelbranche geeinigt. HRS wird der außergerichtlichen Einigung zufolge vier Millionen Euro an den Hotelverband Deutschland (IHA) leisten, wie der Verband am Dienstag in Berlin mitteilte. Daraus sollen die rund 600 Hotels entschädigt werden, die Schadenersatzansprüche geltend machen ...

