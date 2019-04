Vor allem Selbstständige sparen oft mit der Basisrente, auch Rürup-Rente genannt. Doch was bringen solche Verträge? Die Vor- und Nachteile im Check.

Die passende Altersvorsorge für Selbstständige? Möglichst flexibel sollte sie sein, um auch schwankende Einnahmen in der Ansparphase abzufedern. Und - im Idealfall - trotzdem sicher, renditestark und kostengünstig. Bietet sie ihnen dann noch Steuervorteile, klingt das perfekt.

Vor allem Letzteres, die Steuervorteile, nutzen Versicherungsvermittler oft als Argument für den Abschluss einer Basisrente (auch Rürup-Rente genannt). Seit 2005 gibt es diese Verträge. Für Selbstständige, die keinen Anspruch auf die Riester-Förderung haben, bietet Rürup die Option auf eine steuerlich begünstigte Altersvorsorge. Zudem dürften solche Rürup-Renten voraussichtlich auch bei der geplanten Vorsorgepflicht für Selbstständige berücksichtigt werden. Wer der gesetzlichen Rentenversicherung wegen der demografischen Herausforderungen misstraut - und dort daher nicht freiwillig einzahlen will - kann sich mit Rürup insofern eine selbst finanzierte Basisversorgung aufbauen.

Doch, soviel vorweg, renditestark und kostengünstig sind die Verträge meist nicht. Flexibel können Sparer nur die Höhe ihres Beitrags wählen, nicht aber aufs Geld zugreifen. Vor Abschluss sollten Interessierte sich daher genau über die Vor- und Nachteile informieren. Auch zwischen verschiedenen Vertragsarten gibt es dabei große Unterschiede.

Hoffnung auf Steuervorteile

Beiträge und spätere Auszahlungen der Rürup-Rente werden so besteuert wie auch die gesetzliche Rente und Renten berufsständischer Versorgungswerke (etwa von Architekten, Ärzten und Anwälten). Die Beiträge bleiben weitgehend steuerfrei. Aktuell können sie steuerlich zu 88 Prozent vom Einkommen abgezogen werden, bezogen auf maximal 24.305 Euro Jahresbeitragssumme (48.610 Euro sind es bei Eheleuten mit gemeinsamer Steuererklärung, in Summe). Interessant daran: Der Steuerabzug bietet Selbstständigen die Option, in Jahren mit hohen Einkünften die Steuerlast zu drücken.

Der Steuer-Höchstbetrag gilt aber für alle Beiträge aus diesem Bereich, also auch für Beiträge zur gesetzlichen Rente, für ein berufsständisches Versorgungswerk oder eben die Rürup-Rente. Angenommen ein Single würde in allen drei Sparten je 10.000 Euro im Jahr an Beitrag einzahlen, könnte er steuerlich also trotzdem nur 24.305 Euro als Vorsorgeausgaben geltend machen. Die restlichen 5695 Euro müsste er aus seinem versteuerten Nettoeinkommen bestreiten und bekäme dafür vom Finanzamt nichts zurück. Jedes Jahr steigt der absetzbare Beitragsanteil und der Steuer-Höchstbetrag. Von 2025 an werden die Beiträge steuerlich voll (also zu 100 Prozent) verrechnet - bis zum maximal absetzbaren Jahresbetrag.

Besteuert in der Rentenphase

Dem Vorteil in der Einzahlungsphase steht aber eine Steuerlast in der Rentenphase gegenüber. Bislang müssen zwar auch die Renten nicht voll versteuert werden. Von den 2019 erstmals fließenden Rürup-Renten bleiben zum Beispiel 22 Prozent dauerhaft steuerfrei, nicht als Prozentwert, sondern als Freibetrag in Euro. Das heißt konkret: Von 6000 Euro Jahresrentensumme blieben 1320 Euro Rente (22 Prozent) lebenslang steuerfrei. Der Rest, auch jede weitere Rentenerhöhung, müsste hingegen mit dem persönlichen Steuersatz ...

