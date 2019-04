Ein breites Leistungsspektrum kennzeichnet den EMS-Anbieter Hannusch Industrieelektronik.

Aus den Anfängen mit Handfertigung einzelner Baugruppen in Heimarbeit entwickelte sich über die Jahre ein mittelständischer Elektronikfertigungs-Dienstleister, der hauptsächlich im weiten Feld der Industrieelektronik unterwegs ist. Mit den Bereichen Schaltschrank- und Anlagenbau, Schulung und Technologie sowie Schutzkleidung ist das Unternehmen breit aufgestellt.

"Wir verstehen uns als Problemlöser", setzt Firmenchefin Claudia Hannusch an. Die flexiblen Strukturen, die langjährige Erfahrung und fundiertes Know-how sowie motivierte Mitarbeiter ermöglichten es, den steten Herausforderungen des Marktes gewachsen zu sein, argumentiert sie und verweist dabei auf einen weiteren Aspekt ihres Erfolgs: "Unser Ziel ist es, durch kontinuierliche Weiterentwicklung, enge Zusammenarbeit mit Partnern und Instituten, Zukunftstechnologien effektiv einzusetzen, um so die Wettbewerbsfähigkeit unserer Kunden langfristig zu sichern." In logischer Konsequenz ist das Unternehmen aktives Mitglied im FED und auch in Arbeitskreisen des Fraunhofer ISIT engagiert.

Im Dialog mit den Anforderungen

Wettbewerbsfähigkeit bedeutet auch, alles aus einer Hand anzubieten. Und das ist alles andere als trivial, berichtet die Geschäftsführerin: "Durch unsere langjährige Projekterfahrung haben wir einerseits unser Know-how erweitert, andererseits mussten wir uns auch auf herausfordernde Technologien einlassen, wodurch wir sukzessive unser Angebotsspektrum erweitert haben." Aber dies sei nur die eine Seite der Medaille, merkt die Firmenchefin an: "Wir sind für unsere Kunden da, denn wir verstehen Kundenbindung als ein auf Vertrauen beruhendes Miteinander gepaart mit intensiver Beratung."

Heute betreut der mittelständische EMS-Anbieter über 10 Keyaccounts und rund 80 kleine und mittelständische Unternehmen aus der DACH-Region. Insgesamt vertrauen gut 170 internationale Kunden, die mitunter auch aus den USA und Asien kommen, auf das Leistungsspektrum von Hannusch. Die Akzeptanz kommt nicht von ungefähr: Neben dem Leiterplattendesign und dem Design kompletter Baugruppen übernimmt der EMS auch das Redesign und Prototyping jeglicher Baugruppen. Mit der Überführung des Prototyping in den Serienprozess begleitet Hannusch seine Kunden auch beim NPI und bietet zudem After-Sales-Lösungen an. Auch die Fertigungsvarianz spricht für sich: Jährlich laufen rund 500.000 elektronische Baugruppen vom Band. Die Anzahl der Baugruppentypen wird mit 4000 Stück angegeben.

Entsprechend ist der Maschinenpark ausgelegt. Wer die Fertigung besucht, kommt aus dem Staunen nicht raus: Die großzügige und helle Fertigungshalle ist momentan mit vier SMT-Linien und einer THT-Linie mit zwei Selektivlötanlagen von Ersa ausgestattet und es bleibt noch Platz für weitere Produktionslinien. Auch ist das Gebäude mit einer Gesamtfläche von 4000 m² statisch so ausgelegt, dass es sich noch um weitere drei Stockwerke aufstocken ließe. Jährlich fließen rund 500.000 Euro als Investitionen zurück ins Unternehmen, weshalb die Firmenchefin betont: "Zum Erfolgsgeheimnis gehört auch, kontinuierlich - am besten jedes Jahr - zu investieren. Dadurch erspart man sich eine Menge Probleme, weil man nicht mit Maschinenausfällen oder sonstigen Qualitätseinbußen zu kämpfen hat."

Stets ...

