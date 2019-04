Warren Buffett mischt sich in Übernahmekampf um US-Ölkonzern ein >> Bildauswahl durch die BSNgine, zum Originalzusammenhang » Gut Gebloggtes: Apple, SAP, Wirecard, ... » Mapp übernimmt Webtrekk - und ... Anadarko und Occidental: Warren Buffett mischt sich in Übernahmekampf um US-Ölkonzern ein Der Star-Investor will zehn Milliarden Dollar in Occidental Petroleum investieren, damit der Konzern den Konkurrenten Anadarko übernehmen kann.

Den vollständigen Artikel lesen ...