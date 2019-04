Das hat die BSNgine heute ausgewiesen.FACC: FACC am 30.4. -3,18%, Volumen 65% normaler Tage , POST: Österreichische Post am 30.4. -2,12%, Volumen 97% normaler Tage , SBO: SBO am 30.4. -0,95%, Volumen 52% normaler Tage , LNZ: Lenzing am 30.4. 0,60%, Volumen 77% normaler Tage , VIG: VIG am 30.4. 1,02%, Volumen 96% normaler Tage , ATS: AT&S am 30.4. 2,84%, Volumen 103% normaler Tage , ATX: -0,42% Aktie Symbol SK Perf. AT&S ATS 17.720 2.84% VIG VIG 24.800 1.02% Lenzing LNZ 100.100 0.60% SBO SBO 83.400 ...

Den vollständigen Artikel lesen ...