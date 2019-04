Deutsche Dozenten bilden die mongolischen Rohstoffingenieure von morgen aus. Die Hoffnung: Mit deutschem Wissen werden die jungen Leute sich später für einen saubereren Abbau und bessere Arbeitsbedingungen einsetzen.

Shine-Od Mongoljiibuu erinnert sich gut daran, wie ihre Familie in ihrer Kindheit zum Heizen und Kochen den Kohleofen anfeuerte. Kohle sei für sie damals ein bräunlich-schwarzes Ding gewesen, das sie neugierig gemacht habe: Warum benutzen wir gerade das? Und woher kommt die Hitze? Das habe sie sich gefragt.

Heute kennt die 19-Jährige die Antworten. Sie studiert inzwischen an der Deutsch-Mongolischen Hochschule für Rohstoffe und Technologie in Ulan Bator, der Hauptstadt der Mongolei. Gerade beendet sie ein Auslandssemester an der Technischen Universität, der Bergakademie in Freiberg in Sachsen, nach ihrer Rückkehr wird sie ihre Bachelorarbeit schreiben.

Mongoljiibuu wird Ingenieurin für Rohstoffe und ihre Aufbereitung. Sie gehört damit zu einer Gruppe junger Leute, die Teil einer Mission der deutschen Bundesregierung sind: Um Konzernen und Bürgern den Nachschub an Rohstoffen zu sichern - die Voraussetzung für gut bezahlte Arbeitsplätze und damit Wohlstand in Deutschland - geht die Regierung seit einigen Jahren Rohstoffpartnerschaften ein. Partnerländer wie die Mongolei erhoffen sich davon Entwicklungszusammenarbeit und eine Diversifizierung ihrer Abnehmerländer. Deutschland setzt auf ein verbessertes Investitionsklima für deutsche Unternehmen - und knüpft an seine Geldzusage die Einhaltung von Umwelt- und Sozialstandards.

Das Ziel: die Abhängigkeit der deutschen Industrie von Bodenschätzen zu verringern, bei deren Gewinnung Arbeiter ausgebeutet werden, sich in Gefahr bringen und wobei ganze Landstriche verseucht werden. Die Frage, die sich stellt, ist folgende: Kann das Bewusstsein für einen nachhaltigen, fairen Rohstoffabbau auch über junge Menschen wie Shine-Od Mongoljiibuu im Partnerland verankert werden?Als Deutschland und die Mongolei 2011 ihre Rohstoffpartnerschaft ...

Den vollständigen Artikel lesen ...