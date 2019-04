SRC Research bleibt bei Porr auf Buy mit Kursziel 33,0 Euro. Das Unternehmen hat jüngst seine finalen Zahlen vorgelegt. Das 2018er Ergebnis sei zufriedenstellend gewesen und die Auftragsentwicklung bleibt positiv und auf Rekordniveau, kommentieren die Analysten. Für 2019 erwartet das Unternehmen eine moderate Steigerung der Gesamtleistung auf über 5,6 Mrd. Euro. Die Analysten von SRC rechnen hier mit einer Größenordnung von 5,7 Mrd. Euro. Porr will sich weiter auf die operative Exzellenz fokussieren und bleibt bei dem Ziel die EBT-Marge bis 2020 auf 3% zu erhöhen, was einer nahezu Verdopplung der derzeitigen Marge entspricht. Die SRC-Prognose liegt hier etwas zurückhaltender bei einer EBT-Marge von 2% in 2020.

