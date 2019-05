01.05.2019 Zugemailt von / gefunden bei: Hansainvest (BSN-Hinweis: Lauftext im Original des Aussenders, Titel (immer) und Bebilderung (oft) durch boerse-social.com aus dem Fotoarchiv von photaq.com) proud@work startet am Tag der Arbeit: Publikumsfonds kämpft für mehr Stolz am Arbeitsplatz Hamburg, 1. Mai 2019 - Stolz am Arbeitsplatz ist der Motor für Sinn und Freude an der Arbeit. Dies macht den Menschen zufriedener und wirkt der Spaltung der Gesellschaft entgegen. Die Kapitalverwaltungsgesellschaft Hansainvest, das Fondsmanagement der Aramea und das international tätige Forschungs- und Beratungsinstitut Great Place to Work® sowie die Initiatoren Reinhard Springer und ...

Den vollständigen Artikel lesen ...