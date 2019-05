Tagesausblick für 2.5.: Gute Apple-Zahlen könnten beflügeln.

Richard Pfadenhauer,

HypoVereinsbank onemarkets

Die europäischen Aktienbarometer gingen wenig verändert in den Feiertag. Zum Handelsbeginn am Donnerstag könnten DAX & Co. fester in die zweite Handelswoche gehen. Positive Impulse kommen unter anderem von überraschend guten Zahlen von Apple, welche die US-Aktienbarometer heute Auftrieb gaben.

Unternehmen im Fokus

Morgen melden aus Deutschland unter anderem Fresenius, Fresenius Medical Care, Hugo Boss, Siemens Healthineers, Volkswagen und Zalando Zahlen zum abgelaufenen Quartal. Aus dem übrigen Europa veröffentlicht ABB, BNP Paribas und Royal Dutch Shell und aus den USA Under Armour Daten zum zurückliegenden Geschäftsquartal.

Wichtige Termine

China - Caixin PMI Industrie für China, April

Deutschland - Markit/BME Einkaufsmanagerindex für die deutsche Industrie, April

Europa - Markit Einkaufsmanagerindex Industrie für die Euro-Zone, April

USA - Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe für die Woche bis zum 27. April

USA - Auftragseingang Industrie, März

Charttechnischer Ausblick

Widerstandsmarken: 12.440/12.480 Punkte

Unterstützungsmarken: 11.840/12.000/12.200/12.300 Punkte

Der DAX nimmt Kurs auf die Widerstandsmarke von 12.440 Punkten. Gelingt der Ausbruch über das Level besteht die Chance auf eine weitere Erholung bis 12.480 Punkte. Unterstützung findet der Index weiterhin zwischen 12.200 und 12.300 Punkten. Die Bären werden frühestens unterhalb dieser Zone die Oberhand gewinnen.

DAX in Punkten; 4-Stundenchart (1 Kerze = 4 Stunden)

Betrachtungszeitraum: 27.02.2019 - 01.05.2019. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: tradingdesk.onemarkets.de

DAX in Punkten; Wochenchart (1 Kerze = 1 Woche)

Betrachtungszeitraum: 02.05.2014 - 01.05.2019. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: tradingdesk.onemarkets.de

Inline-Optionsscheine auf den DAX

Basiswert WKN Verkaufspreis in Euro Untere Knock-out Barriere in Pkt. Obere Knock-out Barriere in Pkt. Finaler Bewertungstag DAX HX4UF9 2,25 8.900 12.600 19.09.2019 DAX HX8XDS 3,60 11.100 13.100 19.09.2019

Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 30.04.2019; 21:59 Uhr

Informationen rund um die Funktionsweise von Inline-Optionsscheine und zahlreichen anderen Produkten finden Sie hier bei onemarkets Wissen.

