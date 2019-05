Das Geld soll nicht für den Mauerbau, sondern für die Unterbringung und Versorgung von Familien und Kindern an der Grenze verwendet werden, heißt es. Doch die Demokraten sind skeptisch.

Die Regierung von US-Präsident Donald Trump will vom Kongress eine zusätzliche Notfallfinanzierung von 4,5 Milliarden Dollar (4 Milliarden Euro) für die Grenze zu Mexiko. Der Großteil davon sei für die Unterbringung und Versorgung der großteils zentralamerikanischen Einwanderer gedacht, die dort in zunehmender Zahl angekommen seien, teilte das Weiße Haus am Mittwoch mit. Aus informierten Kreisen verlautete, dass das Geld nicht für eine Mauer oder andere Grenzbarrieren verwendet werden würde.

Der amtierende Minister für Heimatschutz, Kevin McAleenan, hatte am Dienstag gewarnt, das seinem Ministerium wegen der jüngsten Zunahme der Grenzübertritte das Geld ausgehe. Im März hatten fast ...

Den vollständigen Artikel lesen ...