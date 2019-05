Neben den Standorten in Berlin und Menden gehören dazu weitere Gesellschaften und Werke in Italien, Frankreich und Spanien.

"Für das nun als "HME Copper Germany GmbH" firmierende Rohrwerk in Menden und die künftige "HME Brass Germany GmbH" in Berlin, die aus den ehemaligen KME-Aktivitäten entstanden sind, bedeutet dieses Engagement eine nachhaltige Stärkung des operativen Geschäfts, das durch entsprechende Investitionen perspektivisch noch viel Entwicklungspotenzial hat", so Franz Thiele, CEO European Operations der HME Gruppe und Geschäftsführer der "HME Copper Germany GmbH" (Menden). Franz Thiele blickt auf viele Jahre Berufserfahrung in verschiedenen Führungspositionen bei KME zurück und gilt als ausgewiesener Kenner insbesondere des Rohrleitungsgeschäftes für die Technische Gebäudeausrüstung und für industrielle Anwendungen.

An der Spitze der "HME Brass Germany GmbH" (Berlin), die aus der früheren KME Brass Germany GmbH hervorgeht und in der große Teile das Messing-Geschäft gebündelt sind, ...

