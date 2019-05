Im ersten Quartal hat der Autobauer sieben Prozent weniger gemacht. Doch damit schlägt sich VW besser als die Konkurrenz - und legt auch beim Umsatz zu.

Volkswagen hat wegen der schwächeren Autokonjunktur zu Jahresbeginn einen Gewinnrückgang verbucht. Der Betriebsgewinn sank in den ersten drei Monaten binnen Jahresfrist um sieben Prozent auf 3,9 Milliarden Euro, wie der Konzern am Donnerstag in Wolfsburg mitteilte. Damit fiel der ...

Den vollständigen Artikel lesen ...