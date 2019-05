Der Deutsche Aktienindex kommt am Donnerstagmorgen kaum in Bewegung. Volkswagen kann trotz eines durchwachsenen Quartals an der Börse zulegen.

Der Dax ist am Donnerstagmorgen etwas höher in den Frühhandel gestartet und liegt bei 12.353 Stellen etwa 0,1 Prozent höher. Noch am Dienstag legte der wichtigste deutsche Aktienindex einen schwachen Handelstag hin - erst in den letzten Minuten des Aprils drehte der Dax ins Plus und schloss bei 12.344 Zählern etwa 0,1 Prozent höher auf seinem Tageshoch. Am Mittwoch blieben die Börsen feiertagsbedingt geschlossen.

Den Handelstag bestimmen vor allem die Ergebnisse mehrerer Dax-Unternehmen. Unter anderem gewährt der Wolfsburger Autokonzern Volkswagen Einblick in seine Geschäftsbücher. Der Gesundheitskonzern Fresenius und der Dialysespezialist Fresenius Medical Care haben ebenso ihre Zahlen für das erste Quartal 2019 vorgestellt. Außerhalb des Dax sorgen die Zahlen von Siemens Healthineers, Hugo Boss und Zalando für Bewegung an den Märkten. Im internationalen Fokus liegen die Zahlen der Großbanken ING und UBS.

Nach dem Feiertag dürften besonders die Vorgaben aus den USA Einfluss auf die deutschen Indizes haben: Die US-Notenbank Fed hat am Mittwoch ihren Zinsentscheid veröffentlicht. US-Notenbank-Chef Jay Powell beließ den Leitzins bei 2,25 bis 2,5 Prozent - ohne eine langfristige Prognose auszugeben. Damit dämpfte Powell die Stimmung der Anleger, die auf eine Zinssenkung in diesem Jahr gesetzt hatten.

