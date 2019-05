Kurze Wege, der direkte Dialog und hohes Qualitätsbewusstsein - das sind die wesentlichen Vorzüge, mit denen Weptronic erfolgreich agiert. Geschäftsführer Werner Puth ist sich sicher, mit diesem Kompetenznetzwerk den richtigen Nerv getroffen zu haben: "Den optimalen Produktionsweg für den jeweiligen Kunden wählen wir nach einer speziellen Systematik aus. Auch Feuerwehraktionen können wir mit dem Netzwerk im Rücken zuverlässig umsetzen." Das Leistungsspektrum ist so vielfältig wie die jeweiligen Partner des EMS-Netzwerkes und reicht vom Musterbau über Prototyping, Klein- und Mittelserien bis hin zu Großserien von elektronischen Baugruppen. Entwicklungs-Dienstleistungen können via Weptronic genauso angefragt werden wie etwa Kabelkonfektionierung oder mechanische Komponenten sowie der komplette Endgerätebau.

Kompetenz in der Einkaufslogistik

"Das vollständige Potenzial eines Netzwerks lässt sich nur mittels einer zentralen Steuereinheit realisieren." Was das genau heißt, erklärt Puth ebenfalls: "Als Steuerungselement zwischen Kunde und EMS lenken und optimieren wir alle logistischen sowie zeitlichen Abläufe im Fertigungsprozess." Um Fertigungsstrukturen dynamisch an wechselnde Bedürfnisse anpassen zu können, ist ein sehr enger Austausch im Netzwerk unabdingbar. Es gilt, einen kontinuierlichen Produktionsprozess sicherstellen zu können, unabhängig davon, ob die Stückzahlen während des Projektzyklus' steigen, sich durch konjunkturelle Schwankungen reduzieren oder lediglich Produktionsspitzen abgefedert werden müssen.

Hand in Hand geht damit auch die Einkaufslogistik, die Werner Puth mit seinem derzeit 10 Mitarbeitern umfassenden Team realisiert und dem EMS-Netzwerk entsprechend des Auftrags zuliefert. Auch in der Einkaufslogistik sieht er die Kompetenz von Weptronic, denn neben dem Einkauf von elektronischen Bauelementen übernimmt das Unternehmen auch die Beschaffung projektspezifischer Mechanik samt entsprechenden elektromechanischen Komponenten sowie auch kundenspezifischer Sonderbauteile. In Anbetracht der derzeitigen Allokationssituation für gängige Bauelemente und Komponenten ist dies nicht einfach zu bewältigen, räumt Puth ein: "Auch hier bietet das Netzwerk Vorteile und wir konnten bislang die notwendigen projektspezifischen Bauelemente in optimaler Stückzahl in den jeweiligen Fertigungslagern entsprechend bevorraten." Dafür sorge auch eine enge und langjährige Zusammenarbeit mit Distributoren genauso wie die Mehrlagerverwaltung mit Sicherheitsbeständen in Fertigungsdepots, versichert er. Auch die Organisation schwer zu beschaffender oder gar abgekündigter Bauelemente gehöre zum Tagesgeschäft.

Drehzahlmesser für mehr Transparenz

Um die Auftragsabwicklung transparent zu gestalten, hatte Weptronic bislang einen so genannten Auftrags-Radar im Einsatz. "Hierbei konnten nicht alle Anforderungen so abgebildet und umgesetzt werden, wie wir uns das gewünscht hätten", begründet Puth die Neuauflage des nunmehr "Drehzahlmesser" genannten Netzwerktools. Die völlig überarbeitete Version, die insbesondere unter der Ägide von Johannes Gersch (Produktionsmanagement Weptronic) ausgearbeitet ...

