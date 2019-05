Bern (awp) - Die Aktien von Swisscom sind am Donnerstag mit Abgaben in den Handel gestartet, haben diese aber schnell wettgemacht. Der Berner Telekommunikationskonzern hat mit seinen vorgelegten Erstquartalszahlen die Analystenerwartungen übertroffen und hält entsprechend an den bisherigen Zielen für das Gesamtjahr fest. ...

