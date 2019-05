Für die Studie wurden Simulationen für die Außen- und Spaltströmung durchgeführt und die Ergebnisse mit Laborversuchen validiert. Bei den Simulationen wurden die am Reinigungsprozess beteiligten Medien sowie die Rolle der Stoffeigenschaften dieser Medien separat betrachtet. Es konnte gezeigt werden, dass ein Maximieren der Druckdifferenz zwischen Strömungseingang und -ausgang eines Spaltes erstrebenswert ist. Die Druckdifferenz hängt dabei vorrangig von der Umströmungsgeschwindigkeit des Bauteils ab. Die Viskosität des Mediums hingegen besitzt geringe Auswirkungen auf die Außenströmung und damit den Reinigungserfolg. Im Falle der Spaltströmung zeigen die Simulationen, dass die Viskosität der im Spalt strömenden Medien geringe Auswirkung auf die Reinigungsgeschwindigkeit hat. Die Spaltentleerung ist vom Verhalten der Grenzflächen zwischen Reiniger und Verunreinigung abhängig. Für einen Reinigungsprozess bedeutet dies, dass die chemischen Reaktionen zwischen Reinigungsmedium und Verunreinigung nicht nur für das Auflösen der Verunreinigung verantwortlich sind, sondern auch maßgeblich den Abtransport der gelösten Rückstände beeinflussen.

Rolle der Strömungsmechanik

Der zuverlässige Betrieb von Elektronik benötigt oft Prozesse zur Entfernung kritischer Verunreinigungen. Besonders beim Löten zugegebenes Flussmittel, welches die Korrosions- und Kriechstrombeständigkeit beeinflusst, gilt es hierbei von der Leiterplatte zu lösen und zu entfernen. Oberflächenmontierte Kondensatoren stellen durch ihre abstehende Struktur hohe Anforderungen an Reinigungsprozesse. Lötrückstände benetzen bei einer dicht bestückten Arraybauweise schwer zugängliche Mikrospalte, in denen Reibungs- und Grenzflächenkräfte das Verhalten der Reinigung dominieren [1]. In dieser Studie soll ein besseres Verständnis über die Rolle der Strömungsmechanik bei der Reinigung am Beispiel von Kondensatorarrays vermittelt werden. Diese wurden gewählt, da sie typische SMT-Komponenten mit geringen Spaltmaßen repräsentieren.

Durchführung der Simulationen

Zur Erstellung der Rechennetze und zur numerischen Lösung wurde die freie Software OpenFOAM 3.0.1 verwendet. Diese ist für Probleme der Kontinuumsmechanik ausgelegt und stellt sicher, dass die Simulationsdaten an den Schnittstellen der empfohlenen Diskretisierung übertragen werden [2]. Für die Auswertung wurde das Tool ParaView 5.0.1 verwendet.

