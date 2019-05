Die Vereinbarung ihre jeweiligen Öl- und Gasgeschäfte zusammenzuführen, hatten BASF und Letterone im Dezember 2017 angekündigt und im September 2018 eine entsprechende Vereinbarung unterzeichnet. Der Zusammenschluss wurde vollzogen, indem Letterone sämtliche Anteile an DEA in die Wintershall Holding eingebracht und neue Anteile von dieser erhalten hat. Die Gesellschaft wird in Wintershall Dea ...

Den vollständigen Artikel lesen ...