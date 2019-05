Die VW-Aktie reagierte am Donnerstag mit Kursgewinnen auf die Zahlen des Konzerns zum 1. Quartal 2019. Kein Wunder: VW schaffte es in Q1 2019, Umsatz und operatives Ergebnis vor Sondereinflüssen zu steigern. Und das, obwohl die Lage am chinesischen Automarkt ja nicht gerade rosig zu nennen war in dem Zeitraum. Hier der Blick auf die Eckdaten: Die Umsätze lagen im ersten Vierteljahr 2019 bei 60,0 Mrd. Euro und damit 3,1% über dem Vorjahreswert. Das operative Ergebnis vor Sondereinflüssen stieg ...

Den vollständigen Artikel lesen ...