++ Krypto-Börse Bitfinex soll Verlust von 850 Mio. USD vertuscht haben ++ Bitcoin handelt innerhalb eines Aufwärtstrendkanals, Stellar in interessanter technischer Lage ++ Angriff auf Electrum-Bitcoin-Wallet ++KRYPTO-MARKT FÄLLT NACH BITFINEX-VORWÜRFENDie New Yorker Generalstaatsanwaltschaft hat Finex Inc. - das Unternehmen hinter Stablecoin Tether und Bitfinex - wegen versteckter Verluste in Höhe von 850 Mio. USD verklagt. Es wird gesagt, dass der massive Verlust durch die Barreserven von Tether gedeckt wurde. Die Anklage kam vergangenen Freitag ans Licht. Bitcoin fiel zeitweise um etwa 6% und schloss mit einem Verlust von 2,5%. Die Kapitalisierung des ...

Den vollständigen Artikel lesen ...